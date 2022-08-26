Родителям рассказали, кого на самом деле надо настроить на учебный год Психолог Колосова заявила, что вовсе не детей надо настраивать на новый учебный год

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В преддверии 1 сентября кандидат психологических наук Светлана Колосова в разговоре с NEWS.ru напомнила, что не только детям нужно хорошо подготовиться к новому учебному году, но и родителям. По ее словам, маме и папе нужно заранее помочь ребенку подготовить учебные пособия, купить ручки, тетради, одежду и другие необходимые товары. Психолог отметила, что с приходом осени жизнь родителей изменится.

Самая главная история — подготовить не детей, а себя, потому что изменится ритм жизни. Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка: вот опять начнется домашка или еще что-то. Ребенок очень чувствует настроение взрослого человека, — сказала Колосова.

Перед началом учебного года психолог посоветовала не пугать ни себя, ни детей, относиться к этому легче и считать, что это прекрасное время, когда можно учиться всей семьей.

Ранее Колосова заявила, что родителям очень важно настроить своих детей на новый учебный год, это нужно делать спокойно и ни в коем случае не вселять чувство страха. По ее словам, не нужно пугать ребенка школой, допускать агрессивное поведение в его адрес, возбуждать негативные эмоции, говоря, что за лето он разленился. Как отметила психолог, необходимо настраивать своих детей так, чтобы они с удовольствием шли на занятия, будь то детский сад, школа или университет.