https://static.news.ru/photo/1e90f8b0-534a-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мордовии судят 39-летнего мужчину, который ограбил и изнасиловал свою пожилую мать. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в августе 2019 года пьяный мужчина стал требовать у 62-летней матери деньги, чтобы купить спиртное. Когда пенсионерка ответила отказом, сын, применив силу, забрал кошелек. В нем находились 3100 рублей.

Через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый ночью изнасиловал потерпевшую, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Опасаясь повторения противоправных действий со стороны сына, потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Судебная психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозы в адрес своей матери. Он угрожал ей убийством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Омской области отец двух несовершеннолетних девочек подозревается в изнасиловании дочерей. Заявление на мужчину написала директор одной из школ, где учатся девочки. В настоящий момент проводится проверка.