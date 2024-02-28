Жительница Авдеевки рассказала, как переживала постоянные обстрелы Жительница Авдеевки рассказала, что во время обстрелов приходилось покидать квартиру

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Авдеевки Нина Юдина рассказала NEWS.ru, что последнюю неделю перед взятием города российскими войсками обстрелы были чаще и сильнее, чем до этого. По ее словам, она с сыновьями переживала атаки в квартире дома в квартале МСП (район города). Когда обстрелы были особенно сильными, они выходили в коридор, где их защищали толстые метровые стены каменного здания.

Последние шесть-семь дней — это вообще было невыносимо. Стены в квартире не кирпичные, а из камня сделанные, дом построен лет 80 назад. Там метровые стены, толстые. И когда начинали сильно стрелять, мы выбегали в коридор. А как несильно, мы в комнате сидели, — вспоминает Нина Юдина.

Она добавила, что все окна в квартире, где они жили, были забиты досками, обклеены клеенками и завешены одеялами.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины после разгрома в Авдеевке пытаются закрепиться в районе Покровска, Селидово и Курахово. Он отметил, что на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ ведут фортификационные работы. Туда же перебрасывается личный состав, уточнил военкор. По словам Коца, российские войска бьют по новым позициям украинской армии, препятствуя созданию полноценной оборонительной системы. Такой подход журналист назвал работой на упреждение.