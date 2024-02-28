Стало известно, где окопаются ВСУ после разгрома в Авдеевке Военкор Коц: ВСУ пытаются закрепиться в районе Покровска и Курахово

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины после разгрома в Авдеевке пытаются закрепиться в районе Покровска, Селидово и Курахово, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, на это указывает география ударов ВС России.

География сегодняшних ударов четко показывает, что наша разведка в курсе, где Киев собирается реально удерживать линию обороны к западу от Авдеевки — по линии Покровск — Селидово — Курахово, — написал журналист.

Он отметил, что на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ ведут фортификационные работы. Туда же перебрасывается личный состав, уточнил военкор.

Как написал Коц, российские войска бьют по новым позициям ВСУ, препятствуя созданию полноценной оборонительной системы. Такой подход журналист назвал работой на упреждение.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Петровское на Авдеевском направлении. По информации Министерства обороны РФ, военные заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта. Во время боев, как уточнили в ведомстве, противник потерял до 165 военных, пять автомобилей, четыре танка, две БМП Bradley и американский бронетранспортер М113.