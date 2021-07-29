Жители Подмосковья пожаловались Путину на шум от самолётов

Жители Подмосковья устали от шума круглосуточно летающих над их домами самолётов и пожаловались на ситуацию президенту Владимиру Путину, в Госдуму, региональный парламент, Росздравнадзор и Росавиацию. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам активистов, аэропорт Шереметьево изменил маршруты взлёта самолётов, которые существовали боле полувека, и установил новые, проходящие над густонаселёнными районами. Со снятием связанных с пандемией ограничений количество полётов значительно возросло, гул от самолётов стоит практически постоянно. По этой причине жители не могут отдохнуть ни ночью, ни днём, они страдают от стрессов и панических атак. В соцсетях также появились жалобы пользователей, проживающих поблизости от аэропорта Домодедово. Недовольство выражают и жители районов в окрестностях Внуково.

В Росавиации заявили, что схемы авиамаршрутов разработаны в строгом соответствии с правилами, при этом невозможно полностью исключить шумовое воздействие. Районы, где проживают недовольные россияне, в бесполётную зону не входят.

Аналогичным образом ответили в управлении президента по работе с обращениями граждан. Там добавили, что из-за ограниченности воздушного пространства Московского узлового диспетчерского района нельзя установить маршруты вылета и захода на посадку самолётов за пределами населённых пунктов.

Областное управление Роспотребнадзора провело замеры шумового фона и направило материалы проверки в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал состояние взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово. Он потребовал решить этот вопрос, поскольку часто летающие пассажиры могут испытывать неудобства.