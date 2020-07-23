Жители Курска подарили квартиру 101-летнему ветерану ВОВ

https://static.news.ru/photo/49a73610-cd0f-11ea-a4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

101-летний ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Шумаков получил в подарок квартиру. Деньги на жильё пенсионеру собрали жители Курска.

Ветеран долгие годы жил в доме своей дочери в посёлке Клюквинский Курского района. Там же он был прописан. В доме не было санузла и горячей воды. По закону Шумаков не имел права на улучшение жилищных условий, поскольку метраж в комнате дочери был больше 12 квадратных метров на человека.

Об этом узнали жители Курска, которые создали благотворительный фонд. С января по июнь они жертвовали пенсионеру деньги на квартиру и собрали больше миллиона рублей, которого хватило на покупку небольшой квартиры в 38,5 квадратных метра на первом этаже новостройки.

Ветеран не смог самостоятельно получить ключи от квартиры. Накануне торжественного события Георгий Шумаков сломал шейку бедра. Ключи вручили дочери Людмиле.

Георгий Шумаков прошёл всю войну, участвовал в освобождении Варшавы. Он награждён орденом Отечественной войны и другими наградами, сообщает Telegram-канал Mash.

NEWS.ru писал, что в США ветерана ВОВ наградили медалью на гала-вечере в Авиамузее.