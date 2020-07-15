Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку губернатора Фургала

Не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начался в региональной столице. Протестующие требуют отпустить политика из СИЗО.
На акцию пришли около 100-150 человек,
За время шествия к ним присоединялись новые люди и к концу марша в акции участвовали уже около 500 человек. По данным «Интерфакса», активистов
Аналогичное мероприятие проходит в Комсомольске-на-Амуре, где в поддержку главы региона вышли примерно 50 человек.
Акции протеста против задержания Фургала проходят в городе пятый день подряд. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.
Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал главной ошибкой Кремля. Об этом, комментируя происходящие в регионе акции протеста, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он пояснил, что протесты в Хабаровске не прекратятся до тех пор, пока арестованного губернатора не вернут на его пост.
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