Жириновский предложил «убрать» Трутнева и заменить его Фургалом

https://static.news.ru/photo/e956f15c-c5d8-11ea-8cf8-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал главной ошибкой Кремля. Об этом, комментируя происходящие в регионе акции протеста, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своём Twitter он предложил вернуть Сергея Фургала и назначить его главой Дальнего Востока.
Я бы на месте президента убрал полпреда, министра и поставил одного начальника Дальнего Востока — Фургала, — написал политик.
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Он также пояснил, что протесты в Хабаровске не прекратятся до тех пор, пока арестованного губернатора не вернут на его пост.
Митинги в поддержку Фургала проходили в Хабаровске 11–12 июля. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.
Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.
Ранее Жириновский предположил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов, писал NEWS.ru.