Жителей Подмосковья предупредили о жгущихся и ядовитых растениях Агроэколог Гладилин: кроме борщевика, в Подмосковье есть и другие способные нанести ожог растения

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Кроме борщевика, в Подмосковье есть и другие способные нанести ожог растения, предупредил руководитель движения «СтопБорщевик», агроэколог Антон Гладилин, передаёт издание «Вести Подмосковья». Спровоцировать фотохимические ожоги могут также пастернак посевной, бедренец-камнеломка, дягиль лекарственный и ясенец.

Нередки случаи ожога от пастернака при скашивании травы. Такое повреждение кожи отличается отсутствием зуда, в отличие от борщевика Сосновского, но сопровождается очень сильным отеком. Пострадавшие потом грешат на борщевик сибирский, но это растение ожоги не вызывает, — сказал Гладилин.

Самым ядовитым растением в Московской области он назвал цикуту. Из неё извлекают масло для медицинских целей из семян и корневища, но растение остаётся ядовитым. Также много смертельно опасных токсинов содержится в вороньем глазе четырёхлистном, ягоды которого можно перепутать с ежевикой.

Стоит вспомнить и белену чёрную. Все знают выражение «белены объелся» — это как раз про ядовитые свойства, провоцирующие нервные припадки. Как и многие из вышеперечисленных растений, порой применяется как лекарственное. А у всеми любимых ландышей после цветения образуются красные ядовитые ягоды, напоминающие смородину, — рассказал также Гладилин.

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов ранее предупредил, что в Подмосковье начало цвести волчье лыко, человек может умереть, съев всего лишь одну горсть ягод этого растения. Основным симптомом отравления этими ягодами является отёк дыхательных путей и ротовой полости.