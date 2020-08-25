Жителей Москвы предупредили о скором похолодании

https://static.news.ru/photo/3f0bc414-e6c8-11ea-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в столице начнёт ухудшаться в ночь на 26 августа в связи с приближением активного холодного фронта.

Согласно данным синоптиков, скорость движения фронта составляет 30 км/ч на северо-восток – уже в ночные часы он подойдёт к Москве и начнёт «портить погоду дождями».

В ночь на среду столбики столичных термометров покажут не больше 13-15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 18-20 градусов, передаёт портал «Метеоновости».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве понизится уже в середине недели, 26 августа.