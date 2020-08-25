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Жителей Москвы предупредили о скором похолодании

14:37, 25 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в столице начнёт ухудшаться в ночь на 26 августа в связи с приближением активного холодного фронта.

Согласно данным синоптиков, скорость движения фронта составляет 30 км/ч на северо-восток – уже в ночные часы он подойдёт к Москве и начнёт «портить погоду дождями».

В ночь на среду столбики столичных термометров покажут не больше 13-15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 18-20 градусов, передаёт портал «Метеоновости».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве понизится уже в середине недели, 26 августа.

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