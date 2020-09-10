Жителей Москвы предупредили о порывистом ветре

Порывистый ветер ожидается 11 сентября в столичном регионе, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, днём жителей столицы ждёт переменная облачность без осадков.
Температура воздуха днём в Москве — 15–17 градусов, в Подмосковье — от 13 до 18 градусов, — сообщил он.
Синоптик добавил, что западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт расти и к концу дня составит 750 мм ртутного столба,
NEWS.ru писал, что ранее синоптики сообщили об окончании метеорологического лета в Москве. Оно длилось 95 дней и завершилось 8 сентября. При этом лето-2020 уступило прошлогоднему сезону, который длился 130 дней.
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