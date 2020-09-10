Жителей Москвы предупредили о порывистом ветре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двойные ценники предложили ввести в российских магазинах. С такой инициативой Союз потребителей России обратился в Минпромторг. На них будут указывать не только стоимость товара, но и вес или объём продукта. Это поможет потребителям сравнивать стоимость товаров, не прибегая к математическим расчётам.

Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счёт уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение, — рассказал «Известиям» президент...