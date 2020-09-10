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Жителей Москвы предупредили о порывистом ветре

08:21, 11 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порывистый ветер ожидается 11 сентября в столичном регионе, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, днём жителей столицы ждёт переменная облачность без осадков.

Температура воздуха днём в Москве — 15–17 градусов, в Подмосковье — от 13 до 18 градусов, — сообщил он.

Синоптик добавил, что западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт расти и к концу дня составит 750 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru писал, что ранее синоптики сообщили об окончании метеорологического лета в Москве. Оно длилось 95 дней и завершилось 8 сентября. При этом лето-2020 уступило прошлогоднему сезону, который длился 130 дней.

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