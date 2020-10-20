Житель Тулы выложил видео с парой подростков, уединившейся на лавочке

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Интернет-пользователи обсуждаю видео с парой молодых людей, которые решили заняться любовью на лавочке во дворе, который оказался не совсем пустым.

Кадры снял один из жильцов ближайшего дома, также прокомментировавший открывшуюся ему картину.

Наша лавстори движется к развязке... Вот так очень грустно проходят октябрьские вечера, — отметил автор ролика.

Он также поделился первой частью видео, в которой пожурил подростков за то, что «совокупляются, не снимая штанишки». Другие пользователи раскритиковали поведение молодых людей. Досталось и их родителям, которые, по мнению комментаторов, совсем не занимаются воспитанием детей, передаёт LIFE.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи патрулировавшие набережную сотрудники правоохранительных органов задержали двух туристов, занимавшихся сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих.