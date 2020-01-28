https://static.news.ru/photo/90afc7b6-41f5-11ea-8ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Перми сменил свою фамилию на Трамп, чтобы не выплачивать кредиты.

51-летний мужчина меняет свою фамилию уже 11-й раз. Пермяк решил набрать займов и кредитов, а потом не выплачивать их. Для этого после получения очередного кредита он брал новую фамилию. Так, предприимчивый пермяк был известен под именами Андрей Транмп, Андрей Трамп, Олег Михайлов и другими. Он задолжал 4,5 млн рублей.

О действиях мужчины стало известно, когда его автомобиль Infinity остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что фамилия в водительском удостоверении и в паспорте отличается. Мужчина имел при себе восемь паспортов и несколько водительских удостоверений.

Как сообщает «Ридус» , председатель управляющей компании, которой пермяк задолжал деньги, подал на него в суд. По данным арбитражного суда, с 2015 по 2018 год его доход составлял почти 55 тысяч рублей в месяц, сейчас мужчина нигде не работает. Однако это не мешает ему иметь две дорогих иномарки и несколько офисов.

Ранее NEWS.ru писал, что Фёдор Бондарчук задолжал банку 11 млн рублей. Кредит известный режиссёр взял под 14% годов, но не смог вернуть его в срок.