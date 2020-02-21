https://static.news.ru/photo/deabb994-54cd-11ea-a377-fa163e074e61_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: Christian Thiel, imago-images.de/Global Look Press

К мэру Новосибирска Анатолию Локтю обратился житель города Роман Котик. Он просит запретить выступление метал-проекта Lindemann, который создал вокалист Rammstein Тилль Линдеманн.

Мужчина считает, что выступление группы «пропагандирует разврат и насилие», а музыканты «распевают песни фривольного толка». Новосибирец отметил, что гастроли Lindemann якобы оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, поскольку пройдут в преддверии 75-летия Победы. Концерт в Новосибирске должен состояться в МВК «Новосибирск экспоцентр» 17 марта.

В пресс-службе мэрии рассказали РИА Новости, что экспоцентр принадлежит частным лицам. Он находится в Новосибирском районе, а не в Новосибирске, заявителю нужно обращаться к владельцам учреждения.

Метал-проект Lindemann был основан в 2015 году. Он состоит из участника Rammstein Тилля Линдеманна и создателя индастриал-проекта Pain Петера Тэгтгрена. Концерты музыкантов пройдут в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку нового альбома. В России тур начнётся 2 марта с концерта в Петербурге, 15 марта музыканты выступят в Москве.

NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein на песню Frau & Mann. Ролик появился на YouTube 23 ноября.