К мэру Новосибирска Анатолию Локтю обратился житель города Роман Котик. Он просит запретить выступление метал-проекта Lindemann, который создал вокалист Rammstein Тилль Линдеманн.
Мужчина считает, что выступление группы «пропагандирует разврат и насилие», а музыканты «распевают песни фривольного толка». Новосибирец отметил, что гастроли Lindemann якобы оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, поскольку пройдут в преддверии 75-летия Победы. Концерт в Новосибирске должен состояться в МВК «Новосибирск экспоцентр» 17 марта.
В пресс-службе мэрии
Метал-проект Lindemann был основан в 2015 году. Он состоит из участника Rammstein Тилля Линдеманна и создателя индастриал-проекта Pain Петера Тэгтгрена. Концерты музыкантов пройдут в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку нового альбома. В России тур начнётся 2 марта с концерта в Петербурге, 15 марта музыканты выступят в Москве.
NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein на песню Frau & Mann. Ролик появился на YouTube 23 ноября.
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