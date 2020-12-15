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Житель Челябинской области получил из США посылку с наркотиками

14:22, 15 декабря 2020
Фото: utu.customs.gov.ru

В Челябинской области задержан мужчина, получивший на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет. В них, по данным оперативников, содержались наркотические средства.

Адресат оказался жителем города Миасса.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, в посылке были найдены несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. При этом товар был упакован в плёнку с надписью «Каннабис».

При лабораторном исследовании содержимого посылки эксперты обнаружили содержание наркотических средств: в конфетах — тетрагидроканнабиола, а в ампулах — масла каннабиса (гашишного масла) общей массой 6 граммов, — сказано в сообщении таможни.

По факту попытки ввоза в страну запрещённых препаратов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее, как писал NEWS.ru, силовики Малайзии изъяли самую крупную в истории страны партию наркотиков — свыше двух тонн метамфетамина на сумму более $26 млн.

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