Житель Челябинской области получил из США посылку с наркотиками

В Челябинской области задержан мужчина, получивший на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет. В них, по данным оперативников, содержались наркотические средства.
Адресат оказался жителем города Миасса.
Как
При лабораторном исследовании содержимого посылки эксперты обнаружили содержание наркотических средств: в конфетах — тетрагидроканнабиола, а в ампулах — масла каннабиса (гашишного масла) общей массой 6 граммов, — сказано в сообщении таможни.
По факту попытки ввоза в страну запрещённых препаратов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее, как писал NEWS.ru, силовики Малайзии изъяли самую крупную в истории страны партию наркотиков — свыше двух тонн метамфетамина на сумму более $26 млн.