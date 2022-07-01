«Жить будет»: помощник Горбачева о его состоянии Помощник Горбачева заявил, что политик «жить будет»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Михаил Горбачев

Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева прокомментировал NEWS.ru информацию об ухудшении состоянии политика. Он сообщил, что Горбачёв «жить будет», и отметил, что информация, распространяющаяся в Сети, не вызывает доверия. Ранее в Горбачев-Фонде опровергли сообщения о сильном ухудшении здоровья политика.

Точно можем сказать, что Михаил Сергеевич жить будет, — заявил помощник Горбачева.

Он отметил, что в Сети распространяется информация о состоянии здоровья политика из неподтвержденных источников. Он добавил, что не может комментировать детали медицинского характера.

Ранее в Telegram-каналах распространялась информация, что экс-лидер СССР находится в предсмертном состоянии из-за проблем с почками.

20 июня пресс-секретарь Горбачёв-Фонда Владимир Поляков сообщил, что политик страдает от заболевания почек и проходит курс лечения. Он отметил, что Горбачеву проводят в том числе процедуру гемодиализа — внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности.