Представитель Горбачёва подтвердил серьёзные проблемы с его здоровьем Пресс-секретарь «Горбачёв-фонда» Поляков подтвердил серьёзные проблемы со здоровьем у первого президента СССР

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Михаил Горбачёв (слева)

Первый президент СССР Михаил Горбачёв страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, сообщил пресс-секретарь «Горбачёв-фонда» Владимир Поляков. В разговоре с «360» он отметил, что политику проводят в том числе процедуру гемодиализа — внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности.

Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом (дела. — NEWS.ru) более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению, — сказал Поляков.

Он связал заболевание с возрастом Горбачёва и отметил, что лечение продолжается уже несколько лет.

До этого в Telegram-канале Mash писали об ухудшении состояния 91-летнего политика. По данным канала, Горбачёва начали возить на процедуры в московскую клинику.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв ранее сравнил Михаила Горбачёва с президентом США Джо Байденом. По его словам, в период нахождения у власти у Горбачёва был достаточно высокий внешнеполитический рейтинг и низкий внутриполитический. То же самое наблюдается сейчас у Байдена.

Сам Михаил Горбачёв в одном из интервью поделился мнением о том, как можно было спасти СССР после августовского путча 1991 года. Политик видел возможность сохранения страны путём создания Союза Суверенных Государств.