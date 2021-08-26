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Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование

19:17, 26 августа 2021
Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование Владимир Жириновский Фото: zhirinovskiy/instagram.com
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился по поводу того, что его не зарегистрировали на дистанционное электронное голосование, и потребовал предоставить ему и его соратникам право голосовать электронным способом. Об этом сообщается в Instagram фракции партии в Госдуме.

Почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют, чёрт знает что! — высказался ветеран российской политики.

Он потребовал незамедлительно решить вопрос и предоставить ему и его соратникам право голосовать онлайн.

Ранее Жириновский предложил план по «успокоению» Украины, согласно которому её надо разделить на Галицию и Малороссию.

По его словам, Галиция может быть принята в НАТО и в Евросоюз и идти по пути Словакии, Чехии и других. А вся юго-восточная Украина должна войти в состав России как Малороссийский край или Малороссийский федеральный округ со столицей в Донецке, Киеве или Харькове. Его население составит 25 млн человек.

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