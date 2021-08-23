Жириновский предложил разделить Украину на две страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил план по «успокоению» Украины, согласно которому её надо разделить на Галицию и Малороссию. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Самое лучшее решение – это раздел Украины на Галицию и Малороссию. Все русофобы соберутся в западной части и на базе пяти западных областей Украины со столицей во Львове создадут собственное государство Галиция на 5 млн человек, — написал Жириновский.

По его словам, Галиция может быть принята в НАТО и в Евросоюз и идти по пути Словакии, Чехии и других. А вся юго-восточная Украина должна войти в состав России как Малороссийский край или Малороссийский федеральный округ со столицей в Донецке, Киеве или Харькове. Его население составит 25 млн человек.

При этом политик заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин совершил ошибку, присоединив к Украине Львовскую, Волынскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Ровенскую области. Там надо было собрать всех «свидомых» и «щирых» украинцев.

Ранее Жириновский предложил разделить Афганистан для решения проблемы запрещённого в России движения «Талибан», которое захватило власть в стране.