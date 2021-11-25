Жириновский предложил отменить длинные новогодние выходные

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил российским властям отменить длинные выходные и выйти на работу 2 января. Так он прокомментировал бюджет страны на 2022–2024 годы, передаёт URA.RU. Накануне Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно документу, значительную часть расходов направят на социальную сферу.

Впервые за всю историю России туда «бросили» триллионы рублей. Теперь главная задача бюджета — чтобы он быстрее дошёл до всех потребителей. <...>. Какие каникулы, к чёрту! Давайте 2 января выйдем на работу. И все деньги бросим в регионы, чтобы они до 1 февраля пришли везде, — сказал Жириновский.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022–2024 годы 24 ноября. Согласно документу, доходы бюджета страны в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024-м — 25,831 трлн рублей. Для расходования запланированы средства в сумме 23,694 трлн рублей в наступающем году. В 2023 году расходы составят 25,241 трлн рублей, в 2024-м — 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет должен быть профицитным, в 2024 году — дефицитным.

Ранее в Кремле назвали преждевременным вопрос о возможном продлении новогодних каникул в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас в стране наблюдается динамика в сторону понижения заболеваемости коронавирусом, но это не исключает новых волн в будущем. Новогодние каникулы в 2022 году продлятся до 9 января.