Жириновский назвал Ленина террористом, провоцирующим россиян на протесты

https://static.news.ru/photo/ae6412b6-6adb-11eb-8203-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент СССР Михаил Горбачёв и стоявший во главе РСФСР Борис Ельцин виновны в развале страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Стоявший у истоков советского общества Владимир Ленин и вовсе был террористом, считает политик.

По его убеждению, культивирование памяти о них является дурным примером для молодых россиян.

Ленин был террористом — ему несут цветы и ставят памятники. Ельцин и Горбачёв развалили страну — им несут цветы. Мы подаём плохой пример молодому поколению, сами подталкиваем их на протесты, — написал Жириновский в Twitter.

Глава либерал-демократов подчеркнул, что пока в России не начнут говорить правду об истории страны, успехов в экономике ждать не следует.

ÐÐµÐ½Ð¸Ð½ Ð±ÑÐ» ÑÐµÑÑÐ¾ÑÐ¸ÑÑÐ¾Ð¼ â ÐµÐ¼Ñ Ð½ÐµÑÑÑ ÑÐ²ÐµÑÑ Ð¸ ÑÑÐ°Ð²ÑÑ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¸. ÐÐ»ÑÑÐ¸Ð½ Ð¸ ÐÐ¾ÑÐ±Ð°ÑÐµÐ² ÑÐ°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð»Ð¸ ÑÑÑÐ°Ð½Ñ â Ð¸Ð¼ Ð½ÐµÑÑÑ ÑÐ²ÐµÑÑ. ÐÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÐµÐ¼ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ð¹ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ°Ð»ÐºÐ¸Ð²Ð°ÐµÐ¼ Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÑ. Ð£ Ð½Ð°Ñ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð¾Ð² Ð² ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐµ, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð¼Ñ Ð½Ðµ Ð½Ð°ÑÐ½ÐµÐ¼ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸ÑÑ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´Ñ Ð¿ÑÐ¾ Ð½Ð°ÑÑ Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸Ñ. — ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ (@Zhirinovskiy) February 9, 2021

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.