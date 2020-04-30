Кажется, злосчастный коронавирус наконец начинает отступать. Во многих странах снижается рост заболевших, карантин смягчают, а мировая экономика потихоньку приходит в себя. Но радоваться пока рано. Во-первых, война ещё не выиграна, а во-вторых, беда не приходит одна. Пандемия обострила множество социальных проблем. Одна из них — домашнее насилие. Из-за карантина люди почти всё время проводят дома со своими близкими. И если одни только укрепили семейные узы, другие оказались заперты наедине с домашними тиранами. Как избежать конфликтов во время изоляции и что делать, если вы стали жертвой агрессии? Журналисты NEWS.ru пообщались с экспертами и постарались разобраться.