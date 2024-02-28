Женщинам назвали ошибки в поведении, которые отталкивают мужчин Психолог Канищева: мужчин отталкивает излишняя самокритичность женщин

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Одной из основных ошибок в поведении, которые отталкивают мужчин, является излишняя самокритичность женщин, предупредила семейный психолог Ирина Канищева. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что, когда девушка считает себя недостаточно красивой, умной или успешной, это легко считывается при общении.

Часто девушка переживает, что недостаточно красива, интересна, стройна, успешна, и этот настрой очень считывается во время общения, — пояснила психолог.

Таким девушкам лучше сместить фокус внимания на свои положительные качества и просто получать удовольствие от общения. Тогда мужчина будет считывать другой настрой. Также мужчин часто отталкивает излишняя серьезность — общение с такой женщиной может вызвать у противоположного пола стресс и страх. Кроме того, не стоит проявлять назойливость и пытаться перехватить инициативу. Среди распространенных женских ошибок в общении с мужчиной Канищева назвала попытки быть загадочной, чтобы добиться реакции, и завышенные ожидания от нового знакомого. Вместо этого психолог посоветовала стремиться к открытости и взаимному уважению.

Психолог Ирина Смолярчук ранее рассказала, что существует три модели женской поддержки в отношениях: «мать», «партнеры» и «раб — начальник». По ее словам, второй вариант — это то, к чему стремятся все продвинутые люди. В таких отношениях от женщины можно не ожидать ни назидания, ни тирании.