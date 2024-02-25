«Мать, раб и партнер»: психолог рассказала о трех видах женской поддержки Психолог Смолярчук: женщина в отношениях играет роль матери, раба или партнера

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Существует три модели женской поддержки в отношениях — «я мать», партнеры и «раб — начальник», рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. По ее словам, второй вариант — это то, к чему стремятся все продвинутые люди. В таких отношениях от женщины можно не ожидать ни назидания, ни тирании, объяснила эксперт.

Это партнерские отношения, где она все время помнит о том, из какой роли она к нему обратилась — из роли контролирующей мамаши либо из роли женщины равноправной, достойной <...> Когда она видит, что мужчина подавлен, что у мужчины плохое настроение, она его спросит, он попросит ее оставить в покое, и для нее это не будет выглядеть оскорблением, — объяснила Смолярчук.

В случае с моделью «я мать» женщина берет на себя ответственность и дает мужчине готовые указания. Такие отношения хороши для несостоявшихся людей, уверена врач. Однако, по ее словам, женщинам стоит иметь в виду, что мужчина ее бросит, когда «подрастет».

Последняя модель — это «раб — начальник». Они все время меняются ролями — то он начальник, она ему подчиняется, то она начальник, он ей в чем-то подчиняется. Это тоже достаточно жизнеспособная модель, — заключила эксперт.

Врач-психиатр Александр Федорович ранее заявил, что любовь является фантомом, потому что не существует ее критериев и определения. По его словам, говорить можно лишь об инстинкте размножения. Также Федорович заявил, что больше всего женщины ценят в мужчинах такое качество, как щедрость, при том что речь не обязательно идет о финансовой стороне. По мнению Федоровича, это понятие включает все, что партнер готов сделать ради любимой.