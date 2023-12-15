Женщинам напомнили, какие обследования нужно проходить ежегодно Гинеколог Казакова: женщинам нужно ежегодно проходить УЗИ молочных желез

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Женщинам от 18 до 39 лет ежегодно нужно проходить УЗИ молочных желез и органов малого таза, цитологическое исследование соскоба с шейки матки и скрининг на инфекции, передающиеся половым путем, напомнила врач-гинеколог Дарья Казакова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что также важно посещать гинеколога и сдавать ПЦР-тест на ВПЧ.

Также в этом возрасте необходимо измерять артериальное давление, рост, вес, окружность талии, посещать стоматолога и проводить профилактическую профессиональную чистку зубов, выполнять флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки, — пояснила врач.

Кроме того, следует сдавать общий анализ крови на холестерин и его фракции, анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин. Женщинам в возрасте 50 лет рекомендуется также раз в 10 лет проходить колоноскопию. Начиная с 40 лет стоит посещать офтальмолога и проходить маммографию. Казакова добавила, что курящим женщинам необходимо делать низкодозированное КТ легких.

Гинеколог Идилия Орфанова ранее предупредила, что маргарин, булочки и алкоголь представляют опасность для женского организма. По словам медика, женщинам не стоит злоупотреблять сахаром и его синтетическими заменителями, это чревато диабетом и развитием ожирения.