Женщина родила ребенка на борту рейса «Уральских авиалиний»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина родила ребенка на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из аэропорта Жуковский в Душанбе, сообщили в авиакомпании. Сразу после взлета у пассажирки отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовились принимать малыша.

Сразу после набора высоты одна из женщин начала сильно кричать. На помощь ей бросились бортпроводники, среди которых была Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, и медсестра Мадина из числа пассажиров, — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Роды прошли без осложнений, экстренной посадки не потребовалось. Маму с ребенком по прилете в аэропорт Душанбе передали скорой помощи. Пассажиры собрали для новорожденной «приданое» прямо на борту — около 80 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация случилась год назад. Пассажирка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Москва — Худжанд, родила во время полета. Необходимую помощь ей оказали медики из числа пассажиров. После набора высоты одна из пассажирок почувствовала боли в животе и сообщила об этом экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам за помощью. Выяснилось, что на борту находятся неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог.