Жених на свадьбе рассмешил гостей издевательством над невестой

https://static.news.ru/photo/bc2b95f2-ed2e-11ea-9643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

В Сети появилась свадебная видеозапись, на которой запечатлён неоднозначный розыгрыш женихом своей невесты. Пользователи Интернета после публикации материалов активно начали обсуждать, достойно повёл себя молодой человек или нет.

На видео происходит следующее. Священник задаёт брачующимся вопрос, согласны ли они стать друг для друга мужем и женой. Когда очередь доходит до жениха, он не отвечает сразу. Парень отходит к своим друзьям, стоящим на сцене, и начинает с ними громко обсуждать различные варианты ответа, встав в круг. Всё это происходит демонстративно. Шутка развеселила гостей праздника, но вызвала неоднозначную реакцию у комментаторов в Сети.

Некоторые пользователи сайта Reddit, на котором размещено видео, посчитали такой юмор неуместным. Они заявили, что шутка могла оскорбить невесту. Однако большинство комментаторов сошлись в ином мнении. По их словам, отношение к ситуации должно зависеть от того, какое общение считается нормальным для молодожёнов. Поскольку и сама девушка, и гости свадьбы оценили шутку, они не нашли в ней ничего предосудительного.

Как ранее писал NEWS.ru, свадьба на грузовиках прошла в станице Северской Краснодарского края. Жених и невеста приехали к ЗАГСу на таком транспорте.