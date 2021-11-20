Жених дочери Шойгу рассказал об отношениях с будущим тестем

Министр обороны России Сергей Шойгу является замечательным человеком и отличным будущим тестем, который всегда поддержит. Об этом жених его дочери Ксении Шойгу, российский блогер Алексей Столяров рассказал в программе «Ночной контакт», запись которой появилась в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, за два года отношений пара никогда не ссорилась. Столяров подчеркнул, что семья Шойгу также активно поддерживает влюблённых. Жених отлично общается с министром обороны России и всегда может составить компанию в недолгих поездках по стране.

Он — самый позитивный, самый добрый. Я такого человека не встречал. И Ксюша воспитана адекватно. В целом, очень позитивно всё, — заявил блогер.

Он добавил, что глава оборонного ведомства в случае необходимости всегда придёт на помощь и поддержит. При этом Столяров рассказал, что не проводил время вместе с будущим тестем на рыбалке и пока не жарил шашлыки.

Может, в следующем году. Но в тайгу ходили вместе — это потрясающе! — заметил он.

Ранее Ксения Шойгу рассказала, как назвала новорождённую дочь. В своём Instagram она опубликовала счастливое фото из роддома и сообщила, что они с мужем выбрали имя Милана.

Ксения Шойгу и блогер Алексей Столяров впервые стали родителями. Их первенец появился на свет 17 сентября. Ранее муж Ксении также разместил у себя в Instagram снимок с женой.