Жене экс-судьи Янгулбаева стало плохо во время суда

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В ходе предварительного слушания по делу Заремы Мусаевой — жены бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева, обвиненной в нападении на полицейского, обвиняемой стало плохо, сообщил в Telegram-канале сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев. К зданию суда вызвали скорую помощь.

Идет предварительное слушание по делу против матери Заремы Мусаевой. В ходе процесса ей стало плохо. Вызвали скорую, ждут врачей, — написал Янгулбаев.

Янгулбаев-младший добавил, что когда врачи прибыли на место, всех присутствующих удалили из зала заседаний.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью судьи в террористической деятельности. Позднее в Нижнем Новгороде вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру, где проживали Янгулбаев и его супруга. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Тогда силовики забрали с собой только Мусаеву, поскольку Янгулбаев имел иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У Мусаевой диагностирован сахарный диабет.

Как утверждают в полиции, в отделении Мусаева якобы «кричала и оскорбляла» сотрудников, а в момент составления протокола расцарапала полицейскому лицо.

Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.