Жена застреленного депутатом жителя Камчатки рассказала о произошедшем

Житель Камчатки, который был ошибочно застрелен депутатом местного заксобрания Иваном Редькиным, погиб, зарабатывая деньги для своей семьи. Об этом Telegram-каналу «112» рассказала его супруга.

В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, — сказала она.

Она отметила, что мужчина был «светом в окошке» для детей. К старшему сыну женщины от первого брака он относился как к родному.

По словам супруги погибшего, ей никто не звонил и не выражал соболезнований в связи со случившимся. О том, что в деле фигурирует депутат, ей стало известно только из новостей.

Ранее сообщалось, что представитель Редькина распространила признание депутата в случайном убийстве жителя камчатского посёлка Озерновский. Тот пояснил, что узнал о бродившем по местной свалке медведе и решил его отпугнуть с помощью орудия. При этом стрелял он в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время и в том же месте получил смертельное ранение 30-летний мужчина.

Депутат заявил, что готов понести заслуженное наказание. Он также снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание и приостановил членство в партии «Единая Россия».