Жена Михалкова рассказала о госпитализации мужа Татьяна Михалкова: муж проходит плановую проверку в больнице

Режиссер Никита Михалков проходит плановую проверку в больнице, сообщила «Известиям» его супруга Татьяна. По ее словам, жизни кинодеятеля ничего не угрожает.

Жив, здоров, плановая проверка, — сказала она.

2 июня Telegram-канал «112» сообщил, что Михалков был помещен в одну из столичных больниц. По информации канала, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. «112» отмечал, что Михалков поступил в больницу с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

11 мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Он попал в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом. Позже режиссера перевели в медучреждение в Москве.

Позже директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал NEWS.ru, что Панфилов чувствует себя лучше после инсульта, врачи готовят его к переводу в реабилитационный центр.