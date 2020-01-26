https://static.news.ru/photo/84f59c6a-4025-11ea-bc82-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса заявила, что скандальное видео с участием чиновника, на котором тот заставляет подпрыгивать за ключами от машины сотрудника МЧС, специально смонтировано так, чтобы выставить её мужа в дурном свете.

Сам инцидент женщина назвала «ерундой». По словам Ларисы Игнатьевой, глава Чувашии и сотрудник МЧС являются давними знакомыми, поэтому чиновник сознательно так подшутил над приятелем.

Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину, — приводит слова жены Игнатьева Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что «Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и о его соответствии занимаемой должности.

Поводом послужила неоднозначная ситуация: офицеру МЧС пришлось подпрыгивать, чтобы дотянуться до ключей от новой пожарной машины в руке Игнатьева. Видео попало в Сеть и вызвало волну возмущения.