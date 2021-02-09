Железный Феликс никак не заржавеет

В стране существует некая традиция реакции на две время от времени вбрасываемых темы. Речь идёт о планах выноса тела Ленина из мавзолея и о восстановлении на Лубянской площади памятника Феликсу Дзержинскому. Обычно в таких случаях утверждают, что эти темы реанимируют специально, чтобы изменить общенациональную информационную повестку, отвлечь прогрессивную общественность от обсуждения куда более острых, действительно актуальных вопросов.

Видимо, именно так, в конце концов, оценят и инициативу ряда левых интеллектуалов — Захара Прилепина (куда нынче без него), Александра Проханова, переводчика и блогера Гоблина (Дмитрия Пучкова) и некоторых других, — вновь предложивших переместить в полном смысле Железного Феликса из парка «Музеон» на старое место. И если прежде подобного рода инициативы встречали вялые возражения в узком кругу, то в нынешней ситуации, учитывая недавние уличные события, возможен самый настоящий взрыв.

Действительно, весь мир обошёл кадр сдергивания памятника основателю ВЧК с его постамента с помощью передвижного крана. Особенно эффектно выглядело то, что Феликса как бы повесили за шею. Фактически это было графическое отражение кульминации событий августа 1991 года, изменивших судьбы огромной страны. Это позже появилась интересная версия, утверждавшая, что таким образом сумели отвлечь внимание толпы от прямого штурма административного здания КГБ СССР. Мол, статуей пожертвовали, но не допустили развития беспорядков в городе.

И с тех пор памятник работы скульптора Евгения Вучетича не перестаёт будоражить умы. На этот раз группа поддержки монумента выступила с эстетических позиций: мол, памятник сам по себе является произведением искусства и, кроме того, он в архитектурном плане был на своём законном месте, поскольку «держал» перспективу от Охотного ряда до Лубянки. А сейчас там пустое место. Почему за тридцать лет не нашлось нового решения — это уже другой вопрос. Хотя у России есть немало достойных сынов, которым могли бы поставить памятник в столь выигрышной точке. Тем более что в ходу была шутка о том, что по примеру быстро сменявшихся римских императоров, которым не успевали ваять памятники, предлагалось поставить памятник со съёмной головой. Сегодня, дескать, голова Дзержинского, а завтра политика изменилась, и ей на смену припаяли голову Александра Третьего или канцлера Горчакова.

Правда, и ныне чисто архитектурного спора не получится. В ближайшие дни петиция интеллигенции поступит в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству. Однако её члены, среди которых, например, Сергей Андрияка или Игорь Бурганов, окажутся в весьма непростой ситуации. Ясно, что на фоне недавних уличных событий проголосовать за восстановление памятника означало бы навлечь на себя в буквальном смысле проклятье огромного числа собратьев по искусству и откровенные оскорбления типа «подручных новых опричников». Ведь и в более спокойные времена вопрос просто зависал. А теперь такое решение выглядело бы прямым вызовом общественному мнению, неким олицетворением торжества реакции.

Существует, видимо, несколько вариантов поставить точку в затянувшейся проблеме. Либо наконец доказать, что свято место пусто не бывает и поставить на Лубянке памятник или обелиск для завершения перспективы. Или всё-таки вместе с сентябрьским голосованием провести общемосковский референдум на эту скользкую тему. Иначе не погасить конфликт действительно по не самому актуальному вопросу.