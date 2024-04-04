«Желание повторить»: психиатр объяснил занятия сексом 11-летней школьницы Психиатр Шуров: интерес к порнографии у детей вызывает желание повторить

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Интерес к порнографии у детей вызывает желание повторить, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров, комментируя возбуждение уголовного дела, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. По его словам, нужна экспертиза: если не будет обнаружено серьезных отклонений, то это дефекты воспитания со стороны родителей и школы.

К сожалению, в плане морально-нравственной деградации современное поколение шагнуло очень хорошо. Если не будет обнаружено серьезных отклонений, надо констатировать, что это дефекты воспитания со стороны родителей и школы. Сейчас большинство детей уже с 10 лет знакомы с порнографией. Если есть запрос, расторможенность, то возникает желание это повторить, — сообщил психиатр.

По его словам, надо провести психолого-психиатрическую экспертизу всех участников. Шуров считает, что нужно разобраться, почему у подростков такая расторможенность и фиксация на теме секса.

Я думаю, восьмиклассники тоже должны быть обследованы. Что значит с 11-летней они занялись? Это отражает эпоху интернета, нет табуированных тем. Дети очень рано узнают про определенные аспекты отношений, устраивают соревнования, кто раньше такой опыт получит, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Видео на телефоне одного из них нашла его мама и обратилась в полицию. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии.