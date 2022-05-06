Жду, когда придут: Стрелков ответил на обвинения Соловьёва в предательстве Стрелков ответил на обвинения Соловьёва в предательстве под Славянском

Игорь Стрелков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с NEWS.ru ответил на обвинения в предательстве со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, заявившего в эфире «Соловьёв Live», что Стрелков решил сдать Славянск и добровольно отступить к Донецку в 2014-м. Соловьёв добавил, что Стрелков был «хорошим офицером, но не полководцем». Стрелков не намерен подавать в суд на шоумена.

Я не слежу за Соловьёвым, не смотрю его высеры. И Донецк [из-за меня] чуть не сдали, и Москву скоро из-за меня чуть не сдадут. Я согласен, да. <...> Кто ж ещё-то? Других нет, все остальные — герои, Д’Артаньяны. Ничего удивительного, нисколько не удивляюсь. Жду, когда придут. Придут - и ладно, хорошо. Делай что должен, и будь что будет, — заявил Стрелков.

На вопрос о том, будет ли он подавать к Владимиру Соловьёву иск о защите чести и достоинства, Стрелков ответил: «Я с п***** не сужусь».

Ранее Стрелков в беседе с NEWS.ru заявил, что в рамках второго этапа российской спецоперации на Украине военным нужно занять Одесскую область, чтобы обезопасить Крым и Донбасс. По его мнению, защитить регионы можно только после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр.

По его словам, в НАТО рассчитывают нанести России военное поражение на Украине, спровоцировать переворот и использовать Россию против Китая «точно так же, как сейчас используют Украину».