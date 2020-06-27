Жару с грозами пообещали синоптики москвичам в субботу

https://static.news.ru/photo/6844c738-b840-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменчивая погода ожидает москвичей и гостей столицы 27 июня. При температуре выше климатических норм в городе пройдут дожди и грозы.

Днём субботы воздух прогреется до 30–32 градусов, возможны осадки. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 10 м/c, но с порывами до 17 м/с. К ночи температура в городе опустится до 18–20 градусов, солнце зайдёт в 21:19, передаёт Гидрометцентр.

Жарко в Москве 27 июня было и в 2013 году, тогда температура поднялась до 32 градусов. А самым холодным за всю историю наблюдений стало 27 июня 1881 года, тогда в столице днём было немногим более четырёх градусов тепла, сообщает Метеобюро.

Причиной сильной жары в Москве стал обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

Как писал NEWS.ru ранее, УФ-индекс в России поднялся до очень высоких значений. В ближайшие дни такая ситуация будет наблюдаться на Северном Кавказе, юге страны, в большинстве регионов Центральной России, а также на юге Сибири.