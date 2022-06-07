Вопреки санкциям: в России возобновили производство «таблеток для ума» Легендарный препарат может появиться в аптеках уже летом этого года

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После введения санкций западными странами многие иностранные фармкомпании объявили о приостановке инвестиций в российский рынок. Кроме того, сократилось количество клинических исследований, необходимых для регистрации новых препаратов. Некоторые лекарства оказались под угрозой дефицита из-за проблем с логистикой готовых форм или фармацевтических субстанций. Но российский фармацевтический рынок продолжает работать даже в непростых условиях. Так, российская компания «Валента Фарм» недавно объявила о возобновлении производства ноотропного препарата «Фенотропил». NEWS.ru побывал на производстве уникального отечественного лекарства с многолетней историей.

Отвечает требованиям времени

24 мая «Валента Фарм» объявила о том, что в ближайшее время планирует первые отгрузки дистрибьюторам препарата «Фенотропил». Лекарство выпускалось с 2004 по 2017 год и хорошо себя зарекомендовало на рынке. В октябре 2021 года компания закрепила за собой права на товарный знак «Фенотропил» и получила возможность вернуть на рынок легендарный продукт под прежним названием. После пятилетнего перерыва производство было возобновлено.

Непростая обстановка создает представителям фарминдустрии определенные вызовы, которые необходимо реализовать в процессе перенастройки производства препаратов, сообщила в ходе экскурсии в научно-производственный комплекс компании заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Снежана Черногорцева. Например, серьезно усложнилась логистика при поставке импортных компонентов. Но «Фенотропил» как раз отвечает требованиям времени: для его производства используются только отечественные субстанции. Представитель компании добавила, что предприятие обладает всеми нужными компетенциями, производственными мощностями, технологиями, чтобы переориентировать промышленность на новые рельсы.

Гостям предприятия показали все этапы производства. Все помещения «Валента Фарм» полностью соответствуют требованиям GMP/GDP и российским нормам и стандартам.

Фармацевтические субстанции поступают в аналитическую лабораторию отдела контроля качества. Она оснащена высокоточным современным оборудованием, предполагающим минимальное влияние человеческого фактора. Здесь же расположена лаборатория, где имитируется растворение препаратов в человеческом желудке — так специалисты изучают «поведение» препарата внутри организма. На площадке научно-производственного комплекса реализовано наличие независимых систем вентиляции и продуманной поточности в организации работы производственного конвейера.

Подспорье для космонавтов

«Фенотропил» — уникальный отечественный препарат с многолетней историей. Молекула фонтурацетама была разработана для советских космонавтов в 1983 году в Институте биомедицинских проблем Российской академии наук. Лекарственный препарат помогал справляться с длительными стрессами и усталостью при работе в космосе.

Советским ученым удалось создать эффективный и безопасный препарат, который не только благотворно влиял на когнитивную активность людей на орбите, но и увеличивал их работоспособность. После успешного применения препарата в экстремальных условиях высоких нагрузок космического полета специалисты решили внедрить препарат и в клиническую практику для широкого круга пациентов.

Из-за последних событий в 2022 году произошел резкий рост спроса на ноотропные препараты. «Это связано с увеличением количества пациентов с симптомами снижения работоспособности, концентрации внимания, ухудшения памяти на фоне роста депрессивно-тревожных расстройств», — сообщил в ходе мероприятия директор бизнес-подразделения «Болезни нервной системы и опорно-двигательного аппарата» компании «Валента Фарм» Алексей Рогов.

Механизм его действия отличается от всех других ноотропов. Ноотропные препараты оказывают влияние на нейромедиаторные системы, которые внутри головного мозга улучшают работу нейронов и взаимодействие между структурами мозга. «Фенотропил», помимо этого, увеличивает количество самих рецепторов, отвечающих за память и другие процессы, которые прямо влияют на когнитивные функции, — объяснил Алексей Рогов, директор бизнес-подразделения «Болезни нервной системы и опорно-двигательного аппарата» компании «Валента Фарм».

Как сообщил NEWS.ru заведующий кафедрой неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова Анатолий Федин, эффективность препарата доказана различными исследованиями отечественных ученых. Около 50 научных работ подтверждают его действие для различных заболеваний, лекарство можно принимать и здоровым людям при усталости, умственных и физических перегрузках.