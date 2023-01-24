Завершение эпохи МАУизма

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Владимир Мау

Ближайший соратник Егора Гайдара и в совсем недавнем прошлом многолетний ректор РАНХиГС Владимир Мау окончательно, как утверждают, принял решение осесть на родине предков, в Израиле. Хотя, как водится, первоначально отбыл на Ближний Восток с формулировкой «для медицинского обследования». Самое пикантное обстоятельство заключалось, однако, в том, что до самого последнего времени Владимир Александрович оставался врио ректора вуза, формирующего нашу управленческую элиту. Причем не было даже понятно, закрыто или нет его уголовное дело. И если не закрыто, то как он мог продолжать руководить своим учебным заведением с дистанции немалого размера? И тем более, отбыть за границы отечества?

Но, как говорится, все и разрешилось. Все сомнения прочь. И в принципе можно было бы и не вспоминать об очередном странном деле, касающемся последних системных прозападных либералов у власти. Но больно тенденция остается показательной. Более того, злые языки уверяют, что сам экономист и теоретик обещал вернуться в Россию, укрепив здоровье, в обмен на снятие с него последних обвинений. Но не вернулся, а значит, если какие-то договоренности и были, то уже не существуют и не действуют.

Когда Мау был задержан и после недолговременного пребывания в СИЗО отправлен под комфортный домашний арест, многие гадали, заговорит ли влиятельный либерал, рискнет ли немало рассказать о цепочках вывода средств из страны и специфике схем офшорной экономики?

Сам Мау, как известно, был задержан в связи с делом Марины Раковой, экс-заместительницы главы Минпросвещения, обвиняемой в присвоении казенных средств, выделенных на сеяние доброго и вечного. Она, видимо, и дала компрометирующие показания на некоторых ректоров, включая и Владимира Александровича.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Марина Ракова

После этого общественность напряженно гадала, действительно ли Мау повторит судьбу иных подозреваемых в разных грехах либералов, что вместо нахождения под судом и следствием с легким сердцем отправлялись в дальние страны и великие города от Иерусалима до Лондона. И покупали по примеру Анатолия Чубайса билет в один конец. И вот дело Мау закончилось по отработанному сценарию. Только его классово близкие мыслители отбывали подальше от родных березок еще до открытия уголовных дел. Или исчезали через черный ход, получив повестку в Следственный комитет. А то и срывались с насиженного места с билетом до Парижа, как экономист Сергей Гуриев, едва будучи приглашенным в СК просто в качестве свидетеля.

Мау же побывал и под арестом, и на допросах, но вернулся в свой ректорский кабинет с уголовным делом за спиной. Как он решал свою проблему, видимо, в ближайшее время мы не узнаем. Но факт остается фактом, очередной носитель государственных тайн все-таки получил «добро» на эмиграцию, соединившись там с кучей своих коллег, что добрые десятилетия управляли основными процессами в стране, осуществляли нашу специфическую приватизацию, пугая окружающих тенью коммунистического реванша, выстраивали схемы вывода чуть ли не триллиона долларов в западные банки.

Печально, но в очередной раз подтвердились слова покойного масштабного русофоба Збигнева Бжезинского, с насмешкой говорящего российским собеседникам, что у нас нет национальной элиты. Так, может, началось настоящее очищение...