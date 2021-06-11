В Москве на семь дней приостановили ночную жизнь

https://static.news.ru/photo/705721a6-cb7b-11eb-9d66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице с 13 по 20 июня запрещается обслуживание в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, такой указ выпустил мэр Москвы Сергей Собянин. Своё решение мэр объяснил вспышкой заболеваемости коронавирусом в регионе.

Сегодня в столице 6700 заболевших коронавирусом за сутки. Это самый высокий показатель распространения коронавируса с начала 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы. Документ подписал глава мегаполиса Сергей Собянин.