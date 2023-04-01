Заслуженный врач России объяснил, почему люди не могут жить вечно Заслуженный врач России Рябов: люди не могут жить вечно из-за ошибочного деления клеток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди не могут жить вечно, так как в процесс постоянно деления клеток мышц, тканей, сосудов и внутренних органов математически заложена ошибка, рассказал NEWS.ru заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов. По его словам, именно этот нюанс не позволяет человеку стать бессмертным.

Любые клетки в организме постоянно делятся: мышц, внутренних органов, сосудов, тканей. Клетки постоянно гибнут, вместо них появляются новые. В процесс математически заложена вероятность ошибки. Даже на миллион делений придется две-три клетки, которые не обладают необходимыми свойствами, а иммунная система не всегда их уничтожает. Из-за этого развиваются различные заболевания, в том числе онкологические, — отметил Рябов.

Эксперт подчеркнул, что именно появлением «неправильных клеток» объясняется процесс старения, который современная наука не может остановить.



Ранее Росстат сообщил, что в России зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни — он вырос на 2,66 года и достиг рекордной отметки с начала 1990-х годов. Таким образом, средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 72,76 года. Увеличение показателей произошло на фоне двухлетнего спада в 2020 и 2021 году.