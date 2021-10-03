Заслуженный строитель РФ назвал здоровую альтернативу квартирам в 9 кв. м

Заслуженный строитель РФ Азарий Лапидус в комментарии для NEWS.ru назвал здоровую альтернативу микроапартаментам в 9 кв. м, которые, как сообщалось ранее, появились на востоке Москвы. Он считает, что 9-метровые квартиры в России — это недопустимо. Более того, по мнению эксперта, соответствующим органам следует «жёстко останавливать» эту ситуацию.

Если такие апартаменты будут стоить, допустим, 2,5 млн рублей, то из альтернатив Лапидус назвал однокомнатную квартиру в приличном районе Омска. На эти деньги, по его словам, можно даже построить дом. Однако, при реализации этой альтернативы к расходам девелопера добавятся ещё покупка земли, стоимость продвижения, а также предпринимательские риски и другие непредвиденные расходы.

Но давайте зададим вопрос, допустим, о городе Омске. Там продается жильё по 75-80 тысяч рублей за кв. м. За 80 тысяч рублей за кв. м, что там, не такие дома? Нет, такие же. Но там дешевле земля и меньше девелоперских рисков, — объяснил заслуженный строитель.

Чтобы грамотно вложиться в недвижимость, эксперт предлагает выбрать достойный регион и посчитать, сколько стоит там квадратный метр жилья.

Потом поделите 2,5 млн рублей на эту сумму, и вы поймёте какую жилплощадь вы можете купить [вместо 9-метровой квартиры на востоке Москвы]. За эти деньги в приличном регионе, в приличном месте вы можете купить однокомнатную квартиру. Метров 30 квадратных там может быть, — рассказал он.

Что касается самой идеи создания таких маленьких квартир, эксперт высказался против.

Эту ситуацию надо жёстко останавливать со стороны органов, которые принимают решение, потому что человеку надо иметь небольшое пространство и на кухне, и в туалете. Были такие гостиницы раньше, где ты заходил, включался душ, и ты должен был почистить зубы, помыться и сходить в туалет. Мы сейчас приближаемся к такой ситуации, но она явно для России недопустима. Я сильно против такого жилья, — заключил Лапидус.

Ранее риелторы рассказали, что в Москве начали продавать микроскопические квартиры-студии по 9 кв. м. Маленькая квартирка выставлена на продажу в многофункциональном жилом комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Появление такого жилья эксперты связывают с повышением цен на квартиры в Москве и сокращением их средней площади в связи с этим.