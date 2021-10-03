В Москве начали продавать квартиры по 9 кв. м, как в Китае

Микроскопические квартиры-студии начали продавать в Москве. На рынке впервые появилось предложение приобрести жильё общей площадью девять квадратных метров. Об этом «Известиям» сообщили риелторы.

Маленькая квартирка выставлена на продажу в многофункциональном жилом комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Появление такого жилья эксперты связывают с повышением цен на квартиры в Москве и сокращением их средней площади в связи с этим.

Однако российская столица далеко не первопроходец в этом вопросе. Мировой тренд на мини-жильё поддерживают в Гонконге, Париже, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах. Там квартиры менее 10 квадратных метров можно было найти ещё с 2010-х годов.

С одной стороны, маленькие студии — экономичное временное решение жилищного вопроса, с другой — удачное инвестиционное вложение, — отметила партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Гендиректор Optima Developmen Давид Худоян уточнил, что таким жильём обычно интересуются активные молодые люди, которые дома почти не появляются, им нужно место только для ночёвки.

В заключительной части отчёта Счётной палаты об исполнении федерального бюджета за 2020 год отмечается, что на ипотечном рынке России может образоваться так называемый финансовый пузырь из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. В ведомстве ранее высказали мнение, что ситуация требует пристального внимания Центробанка.