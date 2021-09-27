Ипотечному рынку России пригрозили пузырём

В заключительной части отчёта Счётной палаты об исполнении федерального бюджета за 2020 год отмечается, что на ипотечном рынке России может образоваться так называемый финансовый пузырь из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. По мнению ведомства, ситуация требует пристального внимания Центробанка.

Ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля может сформировать финансовый пузырь, который серьёзно ударит по стабильности финансового сектора и доходам населения, — говорится в отчёте.

В Счётной палате также отметили, что ипотечный портфель в 2020 году вырос на 21%, а общий объём ипотечного кредитования составляет 4,3 триллиона рублей.

Ранее глава кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Кирилл Лукашук рассказал, что предпосылок к снижению цен на жильё в России нет, при этом темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться. В 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке будет увеличиваться на размер официальной инфляции.