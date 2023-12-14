Заслуженный летчик объяснил фразу Путина про 1000 лайнеров к 2030 году Летчик Сытник: Россия получит 1000 лайнеров к 2030-му только при ремонте старых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный летчик России Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru объяснил фразу президента РФ Владимира Путина о планах отечественной промышленности выпустить свыше 1000 гражданских лайнеров к 2030-му. Эксперт предположил, что лидер имел ввиду и сборку новейших бортов, и модернизацию имеющихся машин.

Вы представляете, что такое 1000 самолетов? Это 2200 двигателей надо иметь. Откуда? Какие заводы? Может где-то на Марсе или на Луне. Ладно, можно сделать авионику, фюзеляжи, шины [для шасси]...Фюзеляжи не из чего делать. Титан и алюминий принадлежит иностранным корпорациями, с чего делать, из глины и соломы? В год максимум можно выпустить максимум 30 самолетов. Получается за шесть лет — 180, откуда 1000?, — добавил Сытник.

По его словам, даже при наличии новых двигателе- и авиастроительных предприятий понадобится минимум два-три года на испытания и сертификацию изделий. Сытник отметил, что максимальный уровень российской отраслевой промышленности — 200-300 новейших гражданских лайнеров к 2030-му.

С существующими бортами, если их модернизировать, привести в порядок, выпустить свои, тогда да, к 2030 году у нас будет 1000 гражданских лайнеров, которые могут летать, скорее всего так. Может он имел ввиду 1000 летательных аппаратов — и военные самолеты, и вертолеты, и гражданские? Максимум, что будет 200-300 новых машин, — подытожил Сытник.