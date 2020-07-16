Защита Сафронова подаст кассационную жалобу на его арест

https://static.news.ru/photo/a1f2b9a4-c768-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Иван Павлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, намерена обжаловать его содержание под стражей в кассационном суде. Об этом заявил адвокат Иван Павлов.

Мы будем обжаловать постановления Лефортовского и Московского городского судов в кассационной инстанции, — цитирует его РИА Новости.

Мосгорсуд 16 июля оставил в силе избранную Сафронову меру пресечения, оставив без удовлетворения жалобу защиты. При этом было исключена ссылка на сотрудничество обвиняемого с представителем чешской разведки.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. После этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Ранее NEWS.ru писал, что криминалисты ФСБ не нашли в публикациях Сафронова во время его работы «Коммерсанте» и «Ведомостях», сведений составляющих гостайну. По словам Павлова, предъявленное журналисту обвинение непонятно, так как неясно, кем, как считает следствие, он был завербован, кому, как и какую информацию передавал, а также в какое время.