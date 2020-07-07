Защита обжалует решение об аресте советника главы Роскосмоса Сафронова

https://static.news.ru/photo/952ec2fe-c087-11ea-8234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

Адвокат Ивана Сафронова планирует обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного до 6 сентября.

Да, — сказал юрист Олег Елисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Остальные детали дела он не стал раскрывать, сообщает ТАСС.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве уже заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова. Позже Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта».

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин задерживают этих людей. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие, писал NEWS.ru.