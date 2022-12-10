«Нет доказательств»: защита Ильи Яшина обжалует приговор Защита Ильи Яшина обжалует приговор за слова политика о Буче

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин (признан иноагентом в РФ), обвиняемый в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, во время оглашения приговора в Мещанском районном суде

Адвокат оппозиционера Ильи Яшина, которого приговорил к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках в отношении российской армии, Михаил Бирюков сообщил, что сторона защиты обжалует приговор суда, передает RTVI. По его словам, рассмотрение апелляции состоится самое ранее в конце января — начале февраля. Адвокат выразил надежду, что до этого времени Яшин, осужденный за публикацию ложной информации о событиях в украинском городе Буче, будет находиться в московском СИЗО.

Илья Яшин будет находиться, мы надеемся, в СИЗО до вступления приговора в законную силу. Мы подаем апелляцию. Я думаю, что заседание апелляционной инстанции состоится в конце января — начале февраля. Это самый ранний срок. Возможно, в конце февраля — начале марта, — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что защита не надеялась на оправдательный приговор, однако рассчитывала на минимальный срок в пять лет ввиду отсутствия доказательств вины.

Мы не ждали того, что прокурор запросит девять лет и судья пойдет ему навстречу и назначит практически столько же, сколько просил прокурор. Поскольку оправдательных приговоров у нас не бывает, учитывая, что в деле, с нашей точки зрения, нет никаких доказательств вины Яшина, мы рассчитывали на минимальную планку по этому делу. Это пять лет лишения свободы, — добавил Бирюков.

Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче. Мещанский суд Москвы постановил, что после освобождения Яшину будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Согласно позиции суда, оппозиционер распространил ложную информацию о Буче, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что Яшин «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.

Президент России Владимир Путин на вопрос, не кажется ли ему такой приговор за слова «зверским», назвал нецелесообразными сомнения в решениях российского суда. Он также спросил, кто такой Яшин.