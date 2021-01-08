Защита Цуркан подала апелляцию на вынесенный ей приговор

https://static.news.ru/photo/500e85cc-53e1-11eb-b879-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Защита бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, приговорённой к 15 годам колонии за шпионаж, подала жалобу на вердикт Мосгорсуда. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов.

Мы подали жалобу на приговор Цуркан. Она направлена по почте, — цитирует его ТАСС.

Юрист добавил, что дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Она будет назначена после того, как жалоба поступит в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Цуркан задержали сотрудники ФСБ в июне 2018 года. Согласно материалам уголовного дела, она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Сама Цуркан все обвинения отвергает. Она считает, что её преследование связано с попыткой сместить её с должности в правлении «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе.

Как писал NEWS.ru, приговор Цуркан был вынесен 29 декабря. Обвинение просило для неё 18 лет колонии, а защита настаивала на оправдательном вердикте. Дело рассматривала коллегия из трёх судей в закрытом режиме.