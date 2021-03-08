«Зарплаты едва хватает»: Милонов пожаловался на «бедность» депутатов

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Депутаты Государственной думы получают справедливую зарплату, однако её едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, однако никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелёты, я просто живу на два города, на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации, — цитирует парламентария «Вечерняя Москва».

Милонов подчеркнул, что огромные деньги тратятся на избирательную кампанию и многое зависит от победы на выборах. Он добавил, что в Госдуме не получают свыше 300 тысяч рублей.

Ранее актриса Анастасия Мельникова заявила, что зарплата депутата не такая большая, как думает большинство россиян. По крайней мере, члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга получают не так много. Мельникова пояснила, что лично она получает 60 тысяч рублей в месяц. Женщина выступила на передаче «Секрет на миллион» на НТВ 6 февраля, где призналась в том, что не собиралась становиться депутатом, но так сложилась её жизнь. Мельникова отметила, что у неё очень напряжённый график работы и нет ни одной свободной минуты. Основной своей задачей депутат считает помощь нуждающимся, писал NEWS.ru.