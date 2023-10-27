«Запрет не поднял рождаемость нигде»: демограф о новых ограничениях абортов Демограф Ракша: запрет абортов нигде не поднял рождаемость за последние 40 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождаемость не поднимается за счет ограничения или запрета абортов, написал в своем Telegram-канале демограф Алексей Ракша. По его словам, самым ярким примером является Польша, где при жестком запрете абортов наблюдается рекордное падение рождаемости.

Запрет абортов не поднял рождаемость нигде за последние 40 лет, и даже в Техасе рост на 3% сдулся. <...> Поэтому не нужно апеллировать к демографии и подъему рождаемости. Рождаемость поднимается совсем другими методами, — указал Ракша.

Специалист предрек, что при запрете абортов вырастет количество разводов, а заключать браки станут реже. В статистику по абортам в России при этом также включают выкидыши, внематочные беременности, пузырный занос и абнормальные продукты зачатия, отметил он. Без учета этих случаев число абортов в РФ с 1988 года сократилось в 12 раз, утверждает демограф. Россия больше не первая в мире по количеству таких операций, по его словам.

Большинство россиян не поддерживает ужесточение антиабортного законодательства, особенно женщины, подчеркнул Ракша. Демограф полагает, что в связи с этим в предвыборный период в РФ вряд ли следует ожидать принятия подобных законопроектов.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила сократить возможный срок для аборта до восьми недель включительно, а также сделать обязательным предварительное проведение ультразвукового исследования и «демонстрацию сердцебиения плода». По действующим законам, искусственно прервать беременность по желанию женщины можно на сроке до 12 недель. Исключение составляют аборты по социальным показаниям со сроком до 22 недель, для операций по медицинским показаниям ограничений не предусмотрено.

Также Власова предложила проводить аборты с согласия не только матери, но и отца, в случае если они официально в браке. В случае с несовершеннолетними депутат сочла необходимым согласие одного из родителей девушки.